مستشفى الأقصر العام تشهد نجاح ثالث حالة ولادة لسيدة مصابة بكورونا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ثالث حالة ولادة قيصرية لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم ولادة ثالث طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أنه تم بحمد الله اليوم إجراء ثالث حالة ولادة بمستشفى الأقصر العام عقب تحويلها لمستشفى عزل والتى تواجدت بالمستشفى بمدار الأيام الماضيه أثناء تلقيها العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهاً الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين أجروا العملية وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.

وفى نفس السياق تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن قيام إدارة مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بناءًا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوى بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

أطباء مستشفى الأقصر أثناء إجرائهم عملية الولادة للمصابة

أطباء مستشفى الأقصر أثناء إجرائهم عملية الولادة للمصابة

أطباء مستشفى الأقصر أثناء إجرائهم عملية الولادة للمصابة