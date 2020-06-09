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محافظ الوادى الجديد: استئناف العمل فى مجمع الأسمدة بعد عودة رحلات الطيران

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:24 م
محافظ الوادى الجديد: استئناف العمل فى مجمع الأسمدة بعد عودة رحلات الطيران اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في مجمع الصناعات الفوسفاتية ومصنع حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالخارجة فور عودة رحلات الطيران المتوقفة بسبب كورونا.

وأوضح الزملوط، في بيان اه، أن المشروع ينفذ مع كبري الشركات الصينية المتخصصة لإقامة أكبر مصنع حامض الفسفوريك في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة لإعادة تأهيل خط السكة الحديد لخدمة المشروع، ويهدف المشروع لاستغلال خام الفوسفات بهضبة "أبو طرطور"، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب.

أضاف المحافظ، أن المجمع ينتج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، والمركبة بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة في مجالات التنمية الزراعية وسيجري الانتهاء من تنفيذه وبدء الإنتاج في 2021 ويوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل للشباب من المهندسين والكيميائيين والحرفيين في مختلف المجالات.

 


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