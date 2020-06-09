محافظ الجيزة يستعرض الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وآلية تنفيذها

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لقاء مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومديريى مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الإجتماعي والتأمين الصحي والأبنية التعليمية .

واستعرض محافظ الجيزة الإجراءات المقرر تنفيذها أثناء مارثون امتحانات الثانوية العامة، وآلية التنفيذ، والتعاون والتنسيق بين كافة المديريات، ومدى توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب ومنع انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه المحافظ كل المعنيين من المديريات بتنفيذ كل الإجراءات التي تحافظ على الجميع والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، مع التنسيق الكامل مع قوات الشرطة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة.

وفى السياق انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من تجهيز وتعقيم الاستراحات المجهزة لأعمال اختبارات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث شدد خالد حجازى مدير المديرية، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات .

وأضاف خالد حجازى أنه تم تجهيز 55 استراحة على مستوى الجيزة بـ20 إدارة تعليمية تم تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات بهم 1411 سرير وكاملة التجهيزات ، مشيرا إلى أنه تم توفير 2 من العمال لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة .

وأشار مدير تعليم الجيزة إلى أنه تم مضاعفة اعداد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحة كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ، لافتا إلى أنه وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات و الاحتياطات .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية نفذت الخطة التى وضعتها الوزارة لاستقبال الطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تجهيز 194 لجنة اساسية و137 لجنة احتياطية مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل، وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.

وفى السياق ذاته، أكد حجازى أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر، مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.