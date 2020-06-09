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كورونا تمتد لملاعب البحرين.. إصابة أول لاعب رياضى بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:45 م
كورونا تمتد لملاعب البحرين.. إصابة أول لاعب رياضى بفيروس كورونا وزارة الصحة فى مملكة البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصيب لاعب كرة سلة بمملكة البحرين بفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة البلاد، وأعلن لاعب فريق الرفاع لكرة السلة أحمد علي حسين إصابته بفيروس كورونا، وجاءت الفحوصات التي أجراها اللاعب إيجابية، ليدخل في مرحلة الحجر والعلاج اللازمتين.

ويعد أحمد علي حسين أول لاعب رياضي بحريني يصاب بفيروس كورونا. وقال اللاعب لصحيفة البلاد البحرينية، إنه يشعر بتحسن بعد إصابته، وأضاف: “الحمدلله على كل حال”. وأورد أحمد علي حسين في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إصابته بالمرض، فيما أبدى رياضيون تضامنهم مع اللاعب وتمنياتهم بشفائه في القريب العاجل وعودته للملاعب من جديد بعد زوال الجائحة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الوفاة جاءت لمقيم  كان لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان أحد الحالات القائمة لفيروس كورونا.

وأشارت  الوزارة إلى تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البحرين إلى 15731 حالة. ولفتت إلى أن 280 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 10606.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتقليل المخالطة للحد من انتشار "كورونا".


البحرين

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كورونا

لاعب كرة سلة

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