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فرنسا: ما يقوم به الأتراك فى ليبيا خطر أصبح على أبوابنا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:41 م
فرنسا: ما يقوم به الأتراك فى ليبيا خطر أصبح على أبوابنا الجيش الوطنى الليبى
كتب محمد جمال

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حذر مصدر دبلوماسى فرنسى من التدخل التركى فى ليبيا، مشيرا إلى أن الخطر الذى تمثله التدخلات التركية بات على أبواب أوروبا.

وقال المصدر فى تصريح لشبكة العربية إن أوروبا تشعر بالقلق جراء التفاهمات التركية الروسية فى ليبيا مشيرا أن هذه التفاهمات لا تصب فى صالح استقرار أوروبا.

كشف موقع BulgarianMilitary الإلكترونى نقلاً عن مصادر محلية تركية أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى...تركيا تعتزم إرسال فرقاطة حربية ثالثة إلى المياه الليبية تركيا تعتزم إرسال فرقاطة حربية ثالثة إلى المياه الليبية المغرب العربي

أكد المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، الاثنين، أن الجيش الوطنى سيحافظ على وحدة الأراضى الليبية، ويعمل...المسماري: ميليشيات تركيا ارتكبت جرائم حرب فى ليبيا المسماري: ميليشيات تركيا ارتكبت جرائم حرب فى ليبيا المغرب العربي

واتفقت موسكو وأنقرة، الاثنين، على تهيئة الظروف لعملية سلام فى ليبيا، وفق ما نقله الموقع الرسمى لقناة "آر تي" الروسية....روسيا تتفق مع تركيا على تهيئة الظروف لعملية سلام فى ليبيا  روسيا تتفق مع تركيا على تهيئة الظروف لعملية سلام فى ليبيا المغرب العربي

وقال المصدر الدبلوماسى إن التقدم الذى حققته قوات الوفاق على الأرض فى ليبيا ما كان يمكن أن يتحقق من دون التدخل التركي.

لكنه أوضح أن حفتر تلقى تحذيرات من القيام بمغامرات عسكرية على حد وصف المصدر.

يأتى ذلك فيما كشف موقع BulgarianMilitary الإلكترونى نقلاً عن مصادر محلية تركية أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية.

وسيكون الهدف من الفرقاطة، بحسب المصادر، تقديم الدعم لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطنى خلال المعارك الدائرة فى محيط سرت.

وتطرق الموقع إلى مواصفات الفرقاطة التابعة للبحرية التركية، مشيراً إلى أنها نسخة محدثة على نطاق واسع من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز Oliver Hazard Perry التابعة للبحرية الأميركية.

وهى مصممة بشكل أساسى للدفاع الجوى ومزوّدة بصواريخ RIM-66E-5 أرض جو متوسطة المدى.

وتقاتل قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين للسيطرة على مدينة، فى وقت صرح فيه الرئيس التركى رجب أردوغان علناً أن "مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة".

يأتى ذلك فيما قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى مقابلة تلفزيونية، إن العمليات العسكرية فى مدينة سرت الليبية مهمة وحساسة، بسبب وجود آبار النفط والغاز، وإن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتى سرت والجُفرة الليبيتين.

يأتى ذلك فيما ذكر موقع بلغارى عن اعتزام تركيا إرسال فرقاطة حربية ثالثة إلى المياه الليبية.

وأضاف أردوغان أن ما سمّاها النجاحات التى حققتها حكومة فايز السراج، جعلت روسيا تبدى انزعاجها.

وقال إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركى دونالد ترمب هاتفيا التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتابع الوضع فى ليبيا عن كثب.


ليبيا

أردوغان

تركيا

أخبار ليبيا

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