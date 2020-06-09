صور.. توافد المعزين لحفل تأبين جورج فلويد

كتب عامر مصطفى

توافد المعزون إلى الكنيسة، وذلك لتأبين جورج فلويد حيث يسجى جثمانه، بعد أن لقي مصرعه على يد ضابط شرطة جراء التعذيب.

وعلى جانب آخر شهدت ولاية نيويورك مسيرات شارك فيها آلاف المتظاهرين للاحتجاج على العنصرية، وذلك بالتزامن مع جنازة جورج فلويد، الذى قتل قبل عدة أيام، لتندلع موجات غضب لا تقتصر فى نطاقها على الداخل الأمريكى، وإنما امتدت إلى العديد من العواصم الأخرى فى العالم.

تأبين جورج فلويد

وتأتى الاحتجاجات تزامنا مع انطلاق جنازة فلويد، حيث نعى مئات الأشخاص فى مدينة مينيابوليس الأمريكية اليوم الخميس جورج فلويد، الرجل الأسود الذى فجرت وفاته بعد أن عاملته الشرطة بعنف موجة احتجاجات على مستوى البلاد وصلت إلى أعتاب البيت الأبيض وأثارت جدلا عن العرق والعدالة.



تأبين جورج فلويد

وكان قد قال كيث إيليسون المدعى العام لولاية منيسوتا لصحيفة الواشنطن بوست أمس الخميس، إنه ستتم إدانة المتهمين فى مقتل جورج فلويد لارتكابهم التهم الموجهة إليهم، مضيفا: لدينا ثقة فى أن ما أظهره تسجيل مقتل جورج فلويد هو ما حصل فعلا.



تأبين جورج فلويد

وقال المدعى العام لولاية مينيسوتا كيث إيليسون إنه إذا حصل الادعاء على أدلة تدعم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين فى قضية جورج فلويد، فسوف يتم تقديمها لهيئة المحلفين.