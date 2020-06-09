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شركة المياه بسيناء: التعدى على الخطوط الناقلة للمياه خط أحمر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:17 م
شركة المياه بسيناء: التعدى على الخطوط الناقلة للمياه خط أحمر أعمال الصيانة الدورية للخطوط الناقلة للمياه
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، تأكيد اللواء المهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن التعدى على الخطوط الناقلة للمياه خط أحمر وسيتم التصدى لذلك بكل شدة وحزم وطبقاً للقوانين.

وجاء فى البيان أنه فى إطار الاستعداد لعودة الحياة لطبيعتها طبقاً لخطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد وفى إطار الاستعدادات لفصل الصيف قام اليوم اللواء المهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للخطوط الناقلة للمياه والمحطات فى محطة سيناء المرشحة.

كما تفقد أعمال إصلاح وصيانة تسريب على خط الهيدر الخاص بعنبر الـ 700مم بمنطقة بالوظه، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة وتم الانتهاء من إصلاح التسريب فى الساعة الخامسة عصر اليوم.

وشدد على ضرورة رفع الجاهزية الفنية للخطوط والمحطات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لخلق حالة من الرضا لدى المواطن ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى ظل ما تشهده البلاد حاليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع المختصين بقطاعى شمال وجنوب سيناء، كما أكد أن التعدى على الخطوط الناقلة للمياه خطاً أحمر وسيتم التصدى لذلك بكل شدة وحزم وطبقاً للقوانين.

وفى سياق مختلف أكد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح وأنه غير مسموح بدخول أى مواطن أو موظف بالشركة بدون ارتداء الكمامات.

وسبق وأعلنت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة لعدد من مواقع عمل محطات ومواقع مقترحة لإنشاء مشروعات بشمال وجنوب سيناء .

وأوضح البيان أنه زار محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة، ومدى جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية و البدوية المحيطة بالمدينة، ورفع الحالة المعنوية للعاملين بالمنطقة، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية التى تقوم الشركة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد ورافقه خلال الزيارة اللواء خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى.

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