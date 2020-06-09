اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:59 م
خالد صلاح
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سلطان عمان يعلن تخصيص 300 مليون ريال عمانى لمشروعات تنموية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:27 م
سلطان عمان يعلن تخصيص 300 مليون ريال عمانى لمشروعات تنموية السلطان هيثم بن طارق
رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن السلطان هيثم بن طارق أعلن تخصيص 300 مليون ريال عماني (779.26 مليون دولار) لمشروعات تنموية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد. ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن هذه المشروعات.

وكانت قد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، مما يتيح جمع نحو 50 مليون دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.

وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023 بأن يأتي 63 بالمئة من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي و18.5 من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة و15 بالمئة من دين محلي وثلاثة بالمئة عن طريق صفقات أخرى.


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سلطان عمان

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عمان

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