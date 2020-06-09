سقوط 4 عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الخليفة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات في منطقة الخليفة، بقصد التنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.



بالانتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) .. حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه (ملك إثنين من المتهمين) ، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار ، أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.