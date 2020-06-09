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سقوط 4 عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الخليفة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:14 م
سقوط 4 عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الخليفة التنقيب عن الاثار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات في منطقة الخليفة، بقصد التنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.


بالانتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) .. حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه (ملك إثنين من المتهمين) ، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار ، أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، بينما القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 
 

 


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