جهاز حماية المستهلك يضبط كمامات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ 9 محافظات

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حمايه المستهلك، أنه فى إطار المتابعه المستمرة لجهاز حماية المستهلك، تم شن حملات رقابية موسعة بكافة محافظات الجمهورية استهدفت محتكرى السلع والمصانع غير المرخصة والصيدليات ومحلات الملابس التى تقوم بتصنيع وبيع منتجات مجهوله المصدر وغير مطابقه للمواصفات من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وبالتنسيق مع الإدارة العامه لمباحث التموين والإدارة المركزيه للتفتيش الصيدلى بالمحافظات الإسكندرية – البحيرة - كفر الشيخ وسوهاج - جنوب سيناء – أسيوط – السويس - بنى سويف و الفيوم .



وأوضح عبد المعطى أنه تم ضبط عدد ثلاث مخازن غير مرخصين بهم كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بإجمالى 1034 صنف مختلف بمحافظة الإسكندريه منهم 454 زجاجه مطهر و1451 كمامه و 6050 جوانتى و 73 زجاجه هاند جيل و 384 زجاجه كحول ايثيلي 70% وعدد 4 زجاجات كحول ايثيلي سعه الزجاجه 1 ليتر وكميات كبيرة من ( عبوات البتادين 10% - سولودين مطهر – مناديل مبلله – اجهزة ضغط دم – موازين – كراسي متحركه – حفاضات كبار السن – قسطرة سيليكون – جرسلين طبي – خيوط جراحيه – شامبوهات انواع مختلفه – كريمات للشعر انواع مختلفه – معجون اسنان انواع مختلفه – خيوط اسنان)



ياتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه لاتخاذ إجراءات شديدة مع من يتعمد خلق حاله من عدم التوازن بالاسواق.



وبمحافظة السويس تم ضبط سيارة تحمل 65 كرتونه سجائر محليه الصنع باجمالي عدد 32 ألف علبه سجائر استعداداً لبيعها بالسوق السوداءوضبط عدد 15000 الف كمامه مجهوله المصدر ورديئه الصنع معدة للبيع داخل مخزن تابع لاحدى الشركات وضبط مصنع تعبئه زيوت طعام يعمل بدون ترخيص ويحمل احد العلامات التجاريه المشهوره بدون وجه حق وتمت مصادرة 400 لتر زيت طعام والتحفظ على طن ونصف الطن داخل التنكات وضبط 12 بستله زنه الواحده ٥ كيلو جرام باجمالي 60 كيلو مش جنبه مجهول المصدر وضبط 20 لتر زيت زيتون منتهى الصلاحيه وغير صالح للاستخدام وضبط 20 برطمان صلصه زنه 500 جرام غير صالح للاستخدام

وضبط العديد من المنتجات الأخري مثل عسل نحل والمشروبات الغازيه منتهيه الصلاحيه .



وبمحافظة بنى سويف تم عمل محاوله شراء عن طريق مأمورى الضبط القضائي لجهاز حمايه المستهلك بالمحافظة لاحد انواع السجائر (كيلوباترا او بوكس او سوبر ) الا ان المسؤل افاد بعدم وجود ايا ًمن تلك الأنواع مما اسفر عنه توجه باقي افراد الحمله لمقره وتم مداهمه المكان مما اسفر عن وجودعدد 11 احدى عشر خرطوشة سجائر كيلوباترا ( 10 علبة لكل خرطوشة ) + 2علبة باجمالى عدد 112 علبة سجائر كيلوباترا وعدد 37 خرطوشة بوكس 10 علبة فى كل خرطوشة + 7 علبة باجمالى 377 علبة سجائر بوكس وعدد 17 علبه سجائر سوبر .



وبمحافظات سوهاج وكفر الشيخ اسفرت الحملات عن ضبط كميه كبيرة من الكمامات القطنيه مجهولة المصدر وغير مطابقة الاشتراطات الصحية وضبط عدد 3400 جوانتى طبي - عدد 600 ماسك وجه – عدد من عبوات مطهر يد 500 – عدد من عبوات سبراي كحول 180 ملي و 100 مللى داخل احد محل لمستلزمات طبيه - عدد 1780 قرص أدوية مخدره - عدد 3817 قرص أدوية بدون فواتير - ضبط عدد 430 قرص أدوية خاص بوزارة الصحة غير مصر ببيعها - 630 قرص أدوية منتهية الصلاحية - عدد 1125 قرص أدوية غير مسجل بوزارة الصحة - كما تم غلق عدد 2 صيدلية لعدم تواجد الصيدلي بهم وضبط محل بيع أدوات رياضية يقوم بالاتجار في الكمامات وتم التحفظ على عدد 422 كمامة مجهولة المصدر وكذلك عدد 11 عبوه هند جيل.



وعلى جانب اخر تم تحرير محاضر لمحال سوبرماركت لبيعها لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 250 كجم لحوم و كميات من الجبنة الشيدر وقوالب لانشون بهما عفن وغير صالحين للاستهلاك الآدمى.



وبالمحافظات أسيوط – أسوان – جنوب سيناء – الدقهليه أسفرت الحملات عن ضبط الكميات الآتيه باحدى شركات المستلزمات الطبيه وعدد 10500 كمامة غير مطابقه للمواصفات القياسيه ومجهولة المصدر وعدد 4400 جوانتي طبي معقم وغير معقم وعدد 3350 سرنجة مختلفة المقاسات وعدد 88 امبول مخدر جدول اول غير مصرح بحيازتها وعدد 600 علبة ( أدوية مستشفيات عطاءات ومناقصات حكومية وعدد 498 جهاز استنشاق فاركولين وعدد 3226 قطعة مستلزمات طبية متنوعة ( كانيولا- أنبوبة حنجرية - كيس جمع بول- انبوبة شفط مخاط) وضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبيه لا يوجد لها فواتير شراء قانونيه كالاتىعدد 850 كمامه - 4400 جوانتى - 21 لتر جيل معقم - 16 لتر كحول ايثيلى 70%

وعدد من كمامات N95- كميات كبيرة من المنظفات السائله والمطهرة

بالاضافه الى ضبط ضبط عدد 3000 علبه سجائر

وضبط كميه 7 طن و 200 كيلو من المخللات غير صالح للاستهلاك الادم وضبط 38 كيلو لحم مذبوح خارج السلخانه



وبمحافظة الفيوم فقد أسفرت الحملات عن ضبط الآتى بمحل مستلزمات طبيه يعمل بدون ترخيص عدد من الكمامات مجهولة المصدر غير مدون عليها بيانات او علامات وعدد 160 عبوة هاند جيل سعة العبوة 70 مل مجهول المصدر .

-عدد 75 عبوة هاند جيل سعة العبوة 500مل مجهول المصدر و 36 عبوة هاند جيل سعة العبوة 300 مل مجهول المصدر و40 عبوة هاند جيل سعة العبوة 80 مل مجهول المصدر و15 عبوة هاند جيل واحد لتر باجمالى عدد 326 عبوة هاند جيل مطهر مجهوله المصدر



وأوضح أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، كما أكد على أن الجهاز لن يهدأ حتى يحقق رسالته التى يعمل من اجلها وهى إعادة الانضباط إلى الأسواق ، مشيراً إلى أن سيارات الضبطيه القضائيه تجوب كافه المحافظات ليلاً ونهاراً .



ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .



وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رساله للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع لافتا أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.





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