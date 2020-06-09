اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبي بنسبة 1.4% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:52 ص
تراجع بورصة دبي بنسبة 1.4% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.40% خاسراً 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2133.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 203.9 مليون سهم محققة ما قيمته 156.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2491 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات 2.06%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.98%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%.
 
وارتفعت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.20%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.54%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.6 مليون ورقة بقيمة 42.6 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، وناقش المجلس أداء الشركة وما كان لفيروس كورونا من تأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي والآثار المستقبلية، التى يمكن أن تترتب عليه، ومن مبدأ التحوط والحفاظ على ملاءة الشركة المالية في هذه الظروف الاستثنائية وغير المتوقعة، وقرر المجلس تعديل التوصية السابقة إلى الجمعية العمومية بخصوص توزيع الأرباح لتصبح على أولا توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% (5 فلس للسهم الواحد)، ثانياً توزيع أسهم منحة بنسبة 15% (15 سهم لكل 100 سهم).
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة أورينت للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، من خلال تقنية الفيديو، وأسفر الاجتماع عن اعتمدا الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
 
فيما أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2020، يوم 11 يونيو الجاري، في الساعة 12 ظهراً، وذلك لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.
 
بينما أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.
 
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
 
وفي سياق منفصل قالت شركة الاتحاد العقارية، إن كافة المعلومات الجوهرية لديها، قد تم الإفصاح عنها، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها، وأن حركة سعر السهم وحجم تداوله مؤخراً منوط بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين، جاء ذلك رداً على طلب سوق دبي المالي بإصدار إفصاح يتعلق بسعر وحجم التداول على السهم.
 
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة