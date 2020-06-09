تايوان: حذرنا مقاتلات صينية من طراز سو-30 اقتربت من الجزيرة

تايبه (رويترز)

قالت وزارة الدفاع فى تايوان، إن سلاح الجو حذر عددا من الطائرات المقاتلة الصينية دخلت لفترة وجيزة منطقة الدفاع الجوى الخاصة بها فى الجنوب الغربى للجزيرة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن المقاتلات الصينية كانت من طراز سو-30.