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بوريل يناقش مع مديرة "اليونسيف" تأثير كورونا على الأطفال فى سوريا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:26 م
بوريل يناقش مع مديرة "اليونسيف" تأثير كورونا على الأطفال فى سوريا أطفال سوريا
كتبت: هناء أبو العز

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 أجرى جوزيب بوريل  الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي مكالمة هاتفية مع هنرييتا فور ، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث ركز على تأثير جائحة الفيروس التاجي على الأطفال ، والحالة الحرجة للأطفال في سوريا، فضلا عن ضرورة إعطاء الأولوية للجهود المشتركة في مجال التعليم.

وناقش بوريل مع المدير التنفيذي  سبل مواصلة العمل معا في شراكة لمكافحة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لأزمة COVID-19 ، ولا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي ضوء مؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة في 30 يونيو 2020 ، أكد  بوريل على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع اليونيسف من أجل تعزيز حقوق الطفل في سوريا والدول المجاورة لها ، بما في ذلك الوصول إلى التعليم.

وناقش مع المدير التنفيذي محنة الأطفال في مخيمات اللاجئين وخطر أن يصبح هؤلاء الأطفال جيلاً ضائعاً. دعا نائب الرئيس بوريل المدير التنفيذي لليونيسف فور للمشاركة في مؤتمر بروكسل الرابع.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي تعاونه الوثيق مع اليونيسف ، وسيعمل جنباً إلى جنب لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها وإحداث فرق للأطفال المحاصرين بسبب النزاع والفقر والاستبعاد في جميع أنحاء العالم.

 كما وافق بوريل والمدير التنفيذي فور على العمل معًا لتعزيز تعليم الأطفال ، بما في ذلك التعلم الرقمي كأولوية. على حد تعبير بوريل ، "المدرسة هي أهم منتج للمساواة في العالم".


سوريا

المفوضية الأوروبية

اليونسيف

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