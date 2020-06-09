اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: اليونان أكثر الدول تضررا فى أوروبا بسبب كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:28 م
بلومبرج: اليونان أكثر الدول تضررا فى أوروبا بسبب كورونا كورونا - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة "بلومبرج" عن دراسة استقصائية للشركة السويدية Intrum AB، أن وباء كورونا أفقر سكان اليونان، الذين صاروا الأكثر تضررا ماليا فى كل أوروبا بسبب عواقب اجتياح الوباء للعالم.

ومع اليونان، تمت تسمية رومانيا أيضا كواحدة من الدول التى أصبحت أكثر فقرا فى القارة العجوز، بسبب أهوال الفيروس التاجي، خلافا للدول الإسكندنافية التى لم تترك الآثار السلبية للأزمة إلا انعكاسات قليلة على مستويات المعيشة المرتفعة أصلا هناك.

وأجاب ثلث الذين تم استطلاع آرائهم، بأنهم على يقين من أن طاقاتهم المالية ستنخفض فى الأشهر الستة المقبلة بينما توقع 23٪ فقط من المجيبين تحسنا فى أوضاعهم المالية.

وعلى صعيد أوروبا عامة، أبلغ أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم (54 فى المائة) عن انخفاض مستويات دخلهم فى الأشهر الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا، فى حين أصبح ثلث الذين شملهم الاستطلاع أكثر حذرا بشأن الإنفاق وبدأ خمس من يقطنون أوروبا العيش على الديون لتغطية النفقات اليومية.

وتم إجراء المسح فى مايو الماضى بمشاركة 4800 شخص من 24 دولة أوروبية.

وأفيد فى السابق بأن الاقتصاد العالمى سينخفض بنسبة 5.2 فى المائة فى عام 2020 وهو أسوأ معدل متوقع منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيكون ثلث سكان العالم معرضين لخطر فقدان الوظائف وفرص العمل ويمكن أن يسجل تراجع الدخل العالمى 3.4 تريليون دولار وأن يتجاوز معدل البطالة 17 بالمئة.


كورونا

فيروس كورونا

اليونان

أخبار اليونان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة