اليوم السابع
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بريطانيا تراقب التجربة النيوزلندية لهزيمة كورونا واعتراف بفشل "نظام التتبع"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:01 م
بريطانيا تراقب التجربة النيوزلندية لهزيمة كورونا واعتراف بفشل "نظام التتبع"
كتبت: نهال أبو السعود

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حذرت مجموعة علماء مستقلين، من أن نظام الاختبار والتتبع الذي تتبعه الحكومة "لا يصلح للغرض"، ولن تتعافى بريطانيا اقتصاديًا من أزمة كورونا ما لم يتم اتباع نهج جذري جديد في التعامل معها، وفقا للإندبندنت.

 

وقالت مجموعة "إنديبندج سيج" إنه سيكون من المستحيل في ظل النظام المركزي الذي قدمه مات هانكوك لتتبع وعزل الأشخاص المعرضين للخطر، القضاء على كورونا.

 

وقال التقرير إن الاختبار الفعال وبرنامج التتبع ضروري لاستعادة الاقتصاد والحياة الطبيعية وهو ما لايحدث الآن، كما حذر من أن المملكة المتحدة لا تزال في مرحلة "حرجة" من معركتها كورونا مع استمرار انتشار الوباء في بعض أنحاء البلاد.

 

وكان الأمر سيئا بشأن نظام الاختبار والتتبع والذي يتضمن مقاولين من القطاع الخاص يقدمون 25000 متتبعًا للتواصل مع المخالطين لاشخاص ثبتت اصابتهم ويخبرونهم أن يعزلوا في منازلهم.

 

وذكر التقرير أنه سيتم احتواء الفيروس فقط إذا تم تتبع 80 % أو أكثر من الأشخاص المصابين وعزلهم ، ومن الواضح أن هذا "لا يحدث" في المنهج المتبع الآن.

 

كما انتقد العلماء "الفشل الواضح" لتطبيق NHSX للهواتف الذكية - المصمم لتنبيه الناس إذا كانوا على بعد مترين من مرضي كورونا، وقال التقرير "من المهم أن هذه كانت واحدة من المجالات العديدة التي سلكتها المملكة المتحدة لاتباع نهج مختلف تمامًا عن الدول الأخرى".

 

تضمن التقرير انتقادات من المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية الخاصة بحالات الطوارئ (سيج) بشأن عدم دقة المسحات المنزلية والعدد الكبير من السلبيات الكاذبة التي أنتجها البرنامج.

 

وقالت إن النظام يمكن أن يعمل فقط مع الوصول الكافي للاختبار السريع ، ولكن هناك "مخاوف متعددة" من أن هذا غير متوفر في إنجلترا.

 

ودعا البعض إلى الاستفادة من تجربة نيوزيلندا ، التي قضت بنجاح على كورونا لتطوير نموذج "بحث ، اختبار ، تتبع ، عزل ، ودعم" أكثر تكاملاً.

 

 


المملكة المتحدة

بريطانيا

نيوزيلندا

كورونا

اقتصاد المملكة

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