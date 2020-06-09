"بايدن" فى فيديو لحملته الانتخابية مع شاب أسمر: هذا عصر المواقف

ريهام عبد الله

أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن من يكون فى منصب الرئيس يجب أن يهتم بالجميع، قائلا :"لنجعل هذا العصر عصر الأفعال".

ونشر بايدن فيديو دعائى لحملته الانتخابية لمنصب الرئيس، ويظهر فى الفيديو أكثر من مشهد يتواجد فيه مع أمريكيين من أصل إفريقى، وقال :"معا لنجعل هذا عصر الأفعال والمواقف".

Together, let’s make this an era of action. pic.twitter.com/JHt3sELUCV — Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020

وقال بايدن فى الفيديو، "إن التاريخ يعلمنا أن اللحظات الأكثر إظلاما فى تاريخنا جعلتنا نحقق أعظم تقدمنا وانجازاتنا".

وتابع:"هذه هى الرئاسة، الواجب بالاهتمام، الاهتمام بالجميع".

وفى سياق آخر اعتبر نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، والمرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة القادمة، أن مقتل جورج فلويد سوف يساهم فى تغيير العالم.

وتأتى تصريحات بايدن لقناة "سى بى إس نيوز" الأمريكية، عقب لقائه مع أسرة فلويد، لتقديم التعازى، وذلك قبل ساعات من تشييع جنازته، والمقررة فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء فى هيوستن.

ووصف بايدن عائلة فلويد بـ"الرائعة"، موضحا أن مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية، يمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ الولايات المتحدة.