"بايدن" فى فيديو لحملته الانتخابية مع شاب أسمر: هذا عصر المواقف

أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن من يكون فى منصب الرئيس يجب أن يهتم بالجميع، قائلا :"لنجعل هذا العصر عصر الأفعال".

ونشر بايدن فيديو دعائى لحملته الانتخابية لمنصب الرئيس، ويظهر فى الفيديو أكثر من مشهد يتواجد فيه مع أمريكيين من أصل إفريقى، وقال :"معا لنجعل هذا عصر الأفعال والمواقف".

Together, let’s make this an era of action. pic.twitter.com/JHt3sELUCV