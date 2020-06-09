اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:46 م
خالد صلاح
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النمسا تعلن رفع قيود السفر إلى كرواتيا واليونان وتخفيفها مع إيطاليا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:18 م
النمسا تعلن رفع قيود السفر إلى كرواتيا واليونان وتخفيفها مع إيطاليا النمسا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل سوف تكون هناك حرية سفر كاملة إلى كل من كرواتيا واليونان إضافة إلى تخفيف القيود مع إيطاليا، مشيرة إلى أن فتح الحدود يسير الآن بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وذكر بيان للخارجية النمساوية أن جميع قيود السفر إلى كرواتيا سوف تنتهى يوم الإثنين المقبل، مضيفا أن الدخول الحر - للسياح أيضا - سيكون ممكنا مرة أخرى وسيتم تحديد المزيد من فتح قيود الحدود يوم الأربعاء المقبل

وأشار البيان إلى تفهم النمسا رغبة إيطاليا فى فتح الحدود لقضاء العطلات قبل بدء موسم السياحية الصيفية .

ومن جانبها قالت وسائل الاعلام النمساوية إن هناك زيادة ملحوظة فى المؤشرات على فتح الحدود مع إيطاليا خلال أيام ومع ذلك من المتوقع أن يكون هناك نهجا مختلفا يعتمد على بيانات الإصابات الجديدة بعدوى كورونا لافتة إلى أنه حتى الآن يسرى تحذير السفر على جميع أنحاء إيطاليا بسبب الوباء .

يشار إلى أن وسائل الإعلام الكرواتية أعربت عن سعادتها بفتح الحدود حيث يحتل المصطافون النمساويون المرتبة الثالثة بالنسبة للسائحين الأجانب فى كرواتيا وقد رفعت كرواتيا بالفعل قيود دخول النمسا وتسع دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى فى نهاية مايو الماضى


النمسا

حظر السفر

كورونا

فيروس كورونا

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