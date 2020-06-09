لشبونة (أ ش أ)

أعلن الرئيس البرتغالى، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الثلاثاء، عزم وزير المالية "ماريو سينتينو" مغادرة الحكومة، وقال دى سوزا، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن وزير المالية طلب مغادرة الحكومة وسيحل محله وزيرُ الدولة لشؤون الميزانية جواو ليو.

ولم تتطرق لشبونة إلى أسباب استقالة سينتينو إلا أن وسائل إعلام برتغالية قالت إن الإخير يعتزم منذ أشهر تقديم استقالته.

ومايو الماضى، رصدت الكاميرات الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أثناء التسوق في متجر يرتدي قناعاً للوجه، ويحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وقف في الطابور في متجر في بلدية كاسكايس قرب العاصمة لشبونة، والتي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي وصفته بـ"الرئيس الأكثر استرخاء في العالم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دي سوزا، ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا، يحاولان توصيل رسائل إلى البرتغاليين حول عودة الحياة إلى طبيعتها، بالتزامن مع بدء البلاد في رفع قيود الإغلاق، حيث أعادت السلطات البرتغالية، الإثنين، فتح المقاهي والمطاعم بقدرة استيعابية 50% بعد عدة أسابيع من الإغلاق.

وزار رئيس الوزراء كوستا أحد المقاهي الأكثر شعبية في لشبونة في منطقة بنفيكا، وقال: "افتقدت بالفعل تناول القهوة في الخارج. والطقس الجميل يساعد!، مضيفا في تصريحات للصحفيين: "حرية الخروج زادت".