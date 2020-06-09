البيع لجنى الأرباح يضغط على بورصة دبى والسعودية تصعد بدعم مكاسب البنوك

رويترز

تراجعت بورصة دبى اليوم الثلاثاء، لتنهى سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، متأثرة بأسهم شركات العقارات ومبيعات لجني الأرباح، في حين حقق المؤشر السعودي زيادة طفيفة.

ونزل المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 1.8 بالمئة، إذ دفعه للانخفاض تراجع 4.1 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي وخسارة 3.9 بالمئة لسهم إعمار للتطوير.

يؤجل مشغلو مراكز التسوق في منطقة الخليج مشروعات عملاقة جديدة، إذ قلبت جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط رأسا على عقب قطاع تجزئة قامت دعائمه على مراكز ضخمة تلبي احتياجات السائحين والمواطنين الأثرياء.

وربح المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.4 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.5 بالمئة.

في غضون ذلك، أوردت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أمس الاثنين أن السعودية ربما تقيد بشدة أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.8 بالمئة، إذ فقد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.9 بالمئة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أمس الاثنين إن الإمارة ستمدد لمدة أسبوع حظرا فُرض في الثاني من يونيو على التنقل منها وإليها وبين مدنها الرئيسية.

ويسري الحظر على جميع سكان الإمارة باستثناء العاملين في قطاعات حيوية.

وهبط مؤشر الأسهم القطرية 0.6 بالمئة، إذ نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة وفقد سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7329 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4332 نقاط.

دبي.. انخفض المؤشر 1.8 بالمئة إلى 2125 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9258 نقطة.

البحرين.. أضاف المؤشر 0.3 بالمئة ليبلغ 1281 نقطة.

سلطنة عمان.. فقد المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا 3523 نقطة.

الكويت.. تقدم المؤشر 1.2 بالمئة إلى 5628 نقطة.