ارتفاع إصابات كورونا فى اليمن إلى 496 حالة بينها 112 وفاة

كتب وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ثلاث محافظات، بحسب موقع "العربية.نت" .

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترمب أنه سيستأنف فى غضون أسبوعين تجمعاته الانتخابية التى جمّدها...ترمب يستأنف تجمّعاته الانتخابية خلال أسبوعين ترمب يستأنف تجمّعاته الانتخابية خلال أسبوعين أميركا

وذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، فى بلاغها اليومى حول مستجدات الوباء، أن الحالات الجديدة توزعت على حالتين فى عدن، وخمس إصابات فى كل من لحج وتعز.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد الإصابات ارتفع إلى (496) حالة بينها (112) وفاة و(23) حالة شفاء، وذلك فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة فى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثى التى تتكتم على تفشى الوباء فى مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، فى وقت سابق، الحوثيين بتعمد ترك مصابى كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولى حول تفشى الفيروس بمناطق الحوثيين. كما اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.