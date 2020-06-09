وجرى فرض نظام الحجر الصحي في ليتوانيا يوم 16 مارس الماضي، وتم تمديده من قبل الحكومة حتى 16 يونيو الجاري، وتقوم الحكومة بتخفيف القيود المتخذة من قبل.