موسكو (أ ش أ)

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، التابعة لحكومة ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 1947 حالة، وأشارت الغرفة إلى أنه جرى، خلال الـ24 الأخيرة، تأكيد 7 حالات إصابة بالمرض، كما شفي 1338 شخصاً منذ بداية الوباء، وتوفي 72 شخصا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجرى فرض نظام الحجر الصحي في ليتوانيا يوم 16 مارس الماضي، وتم تمديده من قبل الحكومة حتى 16 يونيو الجاري، وتقوم الحكومة بتخفيف القيود المتخذة من قبل.

وكانت المفوضية الأوروبية، وافقت على مخطط ليتوانيا بقيمة 30.5 مليون يورو لدعم منتجى الأبقار والحليب البقرى، المتضررين من تفشى فيروس كورونا التاجى.

وسيأخذ الدعم شكل منح مباشرة وسيكون متاحًا للمزارعين والشركات النشطة فى الإنتاج الأولى للمنتجات الحيوانية والأبقار، وسيتم توفير 12 مليون يورو لمنتجى الأبقار و18.5 مليون يورو لمنتجى الألبان.

والغرض من هذا المخطط هو دعم القطاع الزراعى الليتوانى استجابة لتفشى الفيروس التاجى ومعالجة مشاكل السيولة والملاءة المالية الناجمة عن التفشى، وبالتالى المساهمة فى الحفاظ على قابلية البقاء والبنية التحتية للإنتاج والاستقرار الاجتماعى فى المناطق الريفية.