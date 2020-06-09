أطباء "الفيوم الجامعى" يطلقون مبادرة للتبرع بالبلازما لمرضى كورونا.. صور

الفيوم - رباب الجالي

أطلق عدد من الأطباء المتعاطفين مع مرض الكورونا بمستشفى الفيوم الجامعى، مبادرة لجمع التبرع ببلازما المتعافين لصالح مرضى كورونا المحتجزين بقسم العزل بالمستشفى.



واعتمد مجلس كليه الطب برئاسة الدكتور ياسر حتاته عميد الكلية، وإشراف الدكتور عاصم العيسوى ، وشهيره الشافعى رئيس قسم الباتولوجى الاكلينيكيه ، والدكتور عصام على حسن مدرس الباطنه بالمستشفيات الجامعية ، والمستشار الصحى للمحافظ ، ومدير المستشفيات الجامعية ، والمشرفين على المستشفيات ، المبادره التى أطلقها الدكتور إبرام ثابت مدرس الباطنه والعناية للتبرع بالبلازما ، وكان أصيب بمرض الكورونا أثناء عمله بالمستشفى ، وبعد تعافيه قرر إطلاق المبادرة ليستفيد بها المرضى .



وقال الطبيب المتعافى فى بيان له ، أن إطلاق المبادرة إيمانا منهم بالحد من سرعه انتشار المرض ، حيث أن محافظة الفيوم تعد خامس محافظات الجمهورية كثافه لانتشار المرض ، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المباردة منذ أكثر من 3 اشهر لعزل وفرز حالات الكورونا ، ولكن منعته إصابته من استكمال المبادرة ، وتم احتجازه بقسم العزل بالمستشفى ، وبعد تعافيه زادت رغبته فى استكمال المبادرة وتقدم بها لمجلس الجالية الذى وافق عليها ودعمها .

وناشد الدكتور إبرام ثابت جميع المتعافين التوجه لبنك الدم بالمستشفيات الجامعية لجامعه الفيوم للتبرع لسرعه السيطره على انتشار الوباء والحد منه .



أطباء مستشفى الفيوم

أطباء مستشفى الفيوم

أطباء مستشفى الفيوم