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نقابة أطباء الأقصر: وفاة 3 أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال 48 ساعة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:15 م
نقابة أطباء الأقصر: وفاة 3 أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تقدمت نقابة أطباء الأقصر بقيادة الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء، بخالص العزاء فى وفاة 3 أطباء من خيرة الفرق الطبية بمحافظة الأقصر ، على مدار اليوم الإثنين وأمس الأحد ، والذين تمت وفاتهم جميعاً متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت نقابة أطباء الأقصر، فى بيان صحفى  (وما بين عشية وضحاها تتوالى الأخبار المفجعة وتقدم الأقصر شهيداً تلو الآخر من الجيش الأبيض، حيث فقدت الأقصر الدكتور محمد حسن عمر إستشارى الحميات ومدير مستشفى الحميات السابق، والذى إنتقل الى جوار ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين والهم أهله وذويه وسائر اطباء الاقصر الصبر والسلوان، كما تتقدم نقابة أطباء الأقصر بخالص التعازى للدكتور مينا نبيل أخصائى القلب والأوعية الدموية بمستشفى الأقصر الدولى ومستشفى إسنا التخصصى لوفاة والده راجين من الله ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والبقاء لله).

كما قالت نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر:- (شهيد الأقصر من الجيش الأبيض الدكتور فايق فخرى مدير مكتب صحة الأقصر سابقاً، وتنعى نقابة أطباء الأقصر وفاة الدكتور فايق فخرى مدير مكتب صحة الأقصر سابقا والذى وافته المنيه متأثرا باصابته بفيروس كورونا، خالص التعازى لاهل المتوفى ولجموع الاطباء بالاقصر، كما تنعى نقابة أطباء الأقصر وفاة الدكتور الصيدلى طارق مرتضى بطل من أبطال الجيش الأبيض والذى وافته المنيه متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وتتقدم نقابة الاطباء بخالص العزاء لنقابة الصيادلة ولعموم الصيادلة ولأهل المتوفي، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان).

وكانت قد نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، مساء اليوم الأحد، بخالص الحزن والآسى لشهيد الواجب الدكتور فايق فخرى ديمتريوس شهيد كورونا، والذى توفى داخل مستشفى العزل الصحى، كما نعت المديرية بخالص الحزن والآسى لشهيد الواجب الدكتور الصيدلى طارق مرتضى شهيد كورونا، والذى توفى داخل مستشفى العديسات للعزل الصحى بمدينة الطود، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعية للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء.

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الدكتور محمد حسن عمر

 

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صفحة نقابة اطباء الأقصر

 

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الدكتور الصيدلى طارق مرتضى

 

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الدكتور طارق فخرى

 

 

 


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