نجل طبيب الغلابة ينفى شائعة وفاته.. ويؤكد: والدى صحته جيدة

الغربية مصطفى عادل

نفى وليد مشالى نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى ما يتردد بصفة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات بوفاة والده.

وأكد نجل طبيب الغلابة لـ"اليوم السابع" أن والده يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعى ومتواجد الآن بمنزله وصحته جيدة، مؤكدا أنه سيذهب لعيادته الخاصة صباح اليوم لتوقيع الكشف الطبى على مرضاه.

وقال نجل طبيب الغلابة: "دى المرة الخمسين خلال 3 شهور لشائعة وفاة والدى ومش عارف الناس اللى بتقول الكلام ده عاوزين إيه بالظبط وإيه الهدف من تداول الشائعات دى".

وطالب نجل طبيب الغلابة مروجى هذه الشائعات بعدم الزج باسم والده فى هذه المهاترات واحترام كبر السن وأنه ليس مادة للتسلية لبعض معدومى الضمير.