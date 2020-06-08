اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطنان من الشرقية يتبرعان بمقرين لعزل مصابى كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:09 م
مواطنان من الشرقية يتبرعان بمقرين لعزل مصابى كورونا المتبرعون
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاين اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينه بلبيس بمحافظة الشرقية، منزلين تبرع بهما مواطنان من قريتي الجوسق وشبرا النخلة، كمقر لعزل مرضي فيروس كورونا، وتوجهت اللجنة برئاسة رئيس المدينة ونوابه، وكيل الإدارة الصحية، لمعاينة  المبني الذي يجري تجهيزه بقرية الجوسق، للعمدة أحمد حجازي، وقد أعربت اللجنة عن تقبلها للمبني بصوره مبدئية وجاري عرض الأمر علي الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تفقدت اللجنة منزلا يخص زينات الشاويش بقرية شبرا النخلة، والتي سبق أعلنت عن استعدادها لتحوله الي مكان لعزل إلا أن اللجنة رفضت المكان لوجوده داخل الكتلة السكنية بالقرية.

كانت مديرتا التربية والتعليم ب بمحافظة الشرقية، قد خصصتا 107 مدرسة ومركز شباب  كمقر للعزل الطبي لمرضي فيرس كورونا  تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين في الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لأن المقار المقترحة  فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة، سيتم وضعها في قائمة وفور الحاجة  إليها في سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار كورونا بالشرقية

مستشفي العزل بشيبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة