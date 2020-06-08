مواطنان من الشرقية يتبرعان بمقرين لعزل مصابى كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

عاين اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينه بلبيس بمحافظة الشرقية، منزلين تبرع بهما مواطنان من قريتي الجوسق وشبرا النخلة، كمقر لعزل مرضي فيروس كورونا، وتوجهت اللجنة برئاسة رئيس المدينة ونوابه، وكيل الإدارة الصحية، لمعاينة المبني الذي يجري تجهيزه بقرية الجوسق، للعمدة أحمد حجازي، وقد أعربت اللجنة عن تقبلها للمبني بصوره مبدئية وجاري عرض الأمر علي الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تفقدت اللجنة منزلا يخص زينات الشاويش بقرية شبرا النخلة، والتي سبق أعلنت عن استعدادها لتحوله الي مكان لعزل إلا أن اللجنة رفضت المكان لوجوده داخل الكتلة السكنية بالقرية.

كانت مديرتا التربية والتعليم ب بمحافظة الشرقية، قد خصصتا 107 مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبي لمرضي فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين في الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لأن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة، سيتم وضعها في قائمة وفور الحاجة إليها في سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.