"مواد البناء" ترحب بقرار وقف التراخيص لتنظيم الخريطة العقارية

كتب أحمد حمادة

رحبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6أشهر.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة فى بيان له إن القرار صائب في ظل أزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأكمله ، وإن وجود تجمعات في أعمال التشييد والبناء غير مرغوب فيه حاليًا، خاصة في المدن الكبري التي غالبًا ما يكون بها زحام ، وهذه فترة استثنائية علينا جميعًا التكاتف مع الدولة لتخطيها.

ونوه "الزيني" إلى أن هذا القرار لا يسري على المدن الجديدة التي بها عملية البناء والتشييد تسير بشكل طبيعي ، وبالتالي ليس هناك تاثير سلبي واضح على هذا القطاع، خاصة أن أزمة كورونا بطبيعتها جعلت الكثيرين في قطاع العقارات يؤجلون بعض أعمالهم خوفًا من التجمعات والإصابة بهذا المرض، خاصة أن قطاع العقارات به تجمع للعمال وغالبًا التنقل يكون بشكل جماعي، وهو ما نسعى إلى تجنبه حتى نتخطى هذه الأزمة.

وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بدور الدولة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني ومرحلة التنمية والتطوير التي تقوم بها في الفترة الأخيرة وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية من جديد بحيث تكون مفيدة للجميع .