مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، قبل ملوى بـ25 كيلو، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط العام، وأسيوط الجديدة، وتحرر المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود إخطار من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل ملوى بـ25 كيلو.

وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم وكسور وجروح وكدمات، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية من محافظة المنيا، ونقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجديدة، والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.