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مستشار الرئيس: "مش كل عيان بكورونا يصلحه البلازما.. وسنطلب لقاح اكسفورد"

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:11 ص
مستشار الرئيس: "مش كل عيان بكورونا يصلحه البلازما.. وسنطلب لقاح اكسفورد" الدكتور محمد عوض تاج الدين - مستشار الرئيس لشؤون الصحة
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن أن مصر ستطلب لقاح شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا وجامعة اكسفورد للتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة تكشف وصول الشركة إلى المراحل النهائية لإنتاج التطعيم وبنسبة نجاح كبيرة خلال سبتمبر 2020 ، بإنتاج 400 مليون جرعة وتوزيعها بالعدل على جميع أنحاء العالم بسعر التكلفة دون هامش ربح".

وقال مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن هناك شركات أخرى في جميع انحاء العالم تسعى إلى إنتاج لقاح بحيث يكون هناك كميات كبيرة تكفى سكان العالم.

وحول وجود أعراض مستجدة لفيروس كورونا، قال تاج الدين: بعض الحالات تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق ولكنها لا تستمر طويلا..لاحظناها من 10 إلى 15% من الحالات وتعود مرة أخرى بعد التعافي".

وبالحديث عن العلاج بالبلازما ، قال: لا يصلح لجميع الحالات، حيث يتم تطبيقه وفق أسس علمية وقواعد .."ومش كل عيان يصلحه البلازما" ..قد تساهم في استجابة بعض الحالات للعلاج.

 

وعن الفارق بين الكمامات الطبية والقماش، علق بقوله: "لازم كمامة طبية في حالة وجود عدوى، والقماش تصلح في التنقل العادي والعام ، والاثنين مفيدين وكل واحدة ليها نسبة وقاية".

 


محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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