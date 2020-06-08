اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 05:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدينة مينيابوليس الأمريكية تعلن تفكيك جهاز الشرطة على خلفية مقتل فلويد

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:40 ص
مدينة مينيابوليس الأمريكية تعلن تفكيك جهاز الشرطة على خلفية مقتل فلويد جانب من العنف فى مينيابوليس بسبب عنصرية الشرطة
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أعضاء المجلس البلدى فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أنه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة فى هذه المدينة الأمريكية التى قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطى فى حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم، بحسب "سكاى نيورز" .

 

وقالت رئيسة المجلس البلدي، ليزا بيندر، لشبكة "سي.إن.إن": "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها فى مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".

 

وأشارت إلى أنها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان، وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.

 

وقالت إن فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست مشروعا يمكن تنفيذه "على المدى القصير"،  من جهتها، قالت عضو المجلس، ألوندرا كانو، على "تويتر" إن قرار تفكيك الجهاز اتُّخذ "بالأغلبية الكافية" لأعضاء المجلس وهو ما سمح بتجنّب "الفيتو".

 

وأضافت ان المجلس خلُص إلى أن جهاز شرطة المدينة "غير قابل للإصلاح"، مؤكدة "أننا سننهى النظام الحالي" للشرطة.

 

من جانب آخر، اقترح الديمقراطيون فى الكونغرس الأميركى تعديل الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وذلك فى تشريع قادم ردا على وفاة الأميركيين من أصول أفريقية على أيدى سلطات إنفاذ القانون، وفقا لمسودة حصلت عليها وكالة انباء أسوشيتد برس.

 

 


مدينة مينيابوليس الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

تفكيك جهاز الشرطة

مقتل فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المظاهرات الأمريكية تنعكس على اقتصاد واشنطن.. مسئولون فى مينيابوليس: حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التظاهرات لا يقل عن 55 مليون دولار.. وترامب أراد نشر 10 آلاف جندى فى العاصمة واشنطن ووزير دفاع رفض

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص

متظاهرون أمريكيون يهتفون ضد عمدة مينيابوليس.. والأخير يغادر .. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 08:17 م

مراسم تأبين جورج فلويد فى مينيابوليس الأمريكية × 14 صورة وفيديو

الخميس، 04 يونيو 2020 11:18 م

حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية يعلن فتح تحقيق فى سجل ممارسات شرطة مينيابوليس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ75 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ75 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة