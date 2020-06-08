مدفعية الجيش الروسى تساهم فى إخماد حريق هائل بإحدى آبار النفط

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لعملية إخماد الحريق فى بئر نفطية فى منطقة إيركوتسك الروسية باستخدام سلاح المدفعية.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن مقطع الفيديو أظهر عملية إطلاق قذيفة مدفعية من قبل فوج المدفعية بهدف قطع المواسير الحديدية المشتعلة للقضاء على الحريق.
وأشارت "الدفاع الروسية" إلى أن استخدام المدفعية جاء على بعد 180 مترا فقط، حيث سمحت القذيفة باختراق الحديد لقطع الأنابيب ووقف النفط لإخماد الحريق في البئر.
مدفعية الجيش الروسى تساهم فى إخماد حريق هائل بإحدى آبار النفطالإثنين، 08 يونيو 2020 06:41 م
الجيش الروسى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لعملية إخماد الحريق فى بئر نفطية فى منطقة إيركوتسك الروسية باستخدام سلاح المدفعية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مناورة مشتركة بين الجيش الروسى والسورى لحماية ميناء طرطوسالإثنين، 25 مايو 2020 10:53 ص
الدفاع الروسية: مناورات "القوقاز-2020" ستكون الأكبر للجيش الروسى هذا العامالإثنين، 18 مايو 2020 08:00 ص
عروض جوية للجيش الروسى فى عيد النصر وبوتين يضع الزهور بضريح الجندى المجهولالسبت، 09 مايو 2020 11:00 ص
اكتشاف 1254 حالة بين أفراد الجيش الروسى أظهرت فحوصات كورونا بأنها إيجابيةالأحد، 03 مايو 2020 11:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة