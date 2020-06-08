مدفعية الجيش الروسى تساهم فى إخماد حريق هائل بإحدى آبار النفط

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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لعملية إخماد الحريق فى بئر نفطية فى منطقة إيركوتسك الروسية باستخدام سلاح المدفعية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن مقطع الفيديو أظهر عملية إطلاق قذيفة مدفعية من قبل فوج المدفعية بهدف قطع المواسير الحديدية المشتعلة للقضاء على الحريق.

وأشارت "الدفاع الروسية" إلى أن استخدام المدفعية جاء على بعد 180 مترا فقط، حيث سمحت القذيفة باختراق الحديد لقطع الأنابيب ووقف النفط لإخماد الحريق في البئر.