محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية 2019/2020

قنا- وائل محمد

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا انه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والتي بلغت مخصصاتها 500 مليون جنيه بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض المحافظ خلال اللقاء المشروعات التي تم تنفيذها خلال الخطة المنتهية بكافة مراكز ومدن المحافظة ، وأكد علي اهمية المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لضمان إنهاء المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة لافتا ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة للوحدة بلغ 47 الف و 146 طلب تم تسديد 42 الف و 300 رسم فحص وتم تسديد 28 الف و 60 طلب معاينة وتم اجراء المعاينة لعدد 15 الف و 222 طلب وتم تحرير 1179 عقد، موجها مسئولي الوحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة ، مشيرا الي اهمية العمل بملف تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.

وتابع المحافظ الجهود المبذولة في إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا الي أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 529 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 323 ألف 386 متر مربع ، 60 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 101 فدان 5 قراريط 19 سهم ، 1933 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 90 فدان و 7 قيراط و5 اسهم ، و ازالة 289 حالة بمساحة 41 الف و 811 متر مربع مخالفه لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 .

ووجه المحافظ خلال اللقاء رؤساء المدن بإزالة المطبات العشوائية بالطرق واستبدالها بمطبات صناعية جديدة مطابقة للمواصفات للحفاظ علي حياة وسلامة المواطنين ، وكذلك البدء في تركيب بلدورات بالشوارع الرئيسية والفرعية والانتهاء من اعمال دهان اعمدة الشوارع والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

كما اعطى تعليماته لرؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة التجهيزات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها ان تبدا يوم 21 من الشهر الجاري، ووجه بمتابعة تنظيم عملية صرف المرتبات ومنحة العمالة غير المنتظمة امام مقرات وفروع البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الالي بمختلف المراكز والمدن ومراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية اللقاء اكد المحافظ علي المسئولين أن خدمة المواطنين تأتي في المقام الاول ، موجها رؤساء المدن بالتواجد المستمر بالشارع واللقاء بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.