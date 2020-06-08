اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب للدراسة رغم استمرار كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:21 ص
كوريا الجنوبية: عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب للدراسة رغم استمرار كورونا عودة الدراسة فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أكملت كوريا الجنوبية مشروع إعادة فتح المدارس على مراحل، وذلك مع عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب إلى الفصول الدراسية اليوم الاثنين، على الرغم من القلق المتزايد بشأن موجة ثانية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى سول والمدن المجاورة.
 
وعاد حوالى 1.35 مليون طالب إضافى، فى الصف الأول من المدرسة الإعدادية والصفين الخامس والسادس من المدرسة المتوسطة، إلى حجرات الدرس فى الجولة النهائية من خطة إعادة فتح الحكومة المكونة من أربع مراحل ، والتى بدأت مع طلاب السنة النهائية فى المدارس الثانوية فى 20 مايو، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
 
وقد أدى ذلك، إلى إعادة 5.95 مليون طالب دون مستوى التعليم العالى إلى المدرسة ، بالإضافة إلى الأطفال فى سن ما قبل المدرسة ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل بدء الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
إلا أن الثلث أو الثلثين منهم من المقرر أن يحضروا بالفعل الفصول الدراسية ، مع قيام المدارس بمزج جداول الفصول الشخصية والتعلم عن بعد بسبب المساحة المحدودة للحفاظ على مسافة بين الطلاب.
 
وقد بدأت كوريا الجنوبية فى إعادة فتح المدارس، بعد أسابيع من تحويل الدولة لحملتها للتباعد الاجتماعى إلى ما تسميه مشروع "الحجر فى الحياة اليومية" الذى يهدف إلى مساعدة الناس على العودة ببطء إلى الحياة بموجب قواعد مخففة.
 
ويأتى الاستئناف الكامل للفصول، على خلفية استمرار المخاوف من الفيروسات فى منطقة العاصمة سول .
 

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

عوده الدراسه

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