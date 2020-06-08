"كرم الشراقوة" مهندس يصمم بوابة تعقيم وتطهير بمدخل قريته لتعقيم الأهالى ذاتيا

الشرقية - فتحية الديب

"الشراقوة أهل كرم عبارة دائما يتم استخدامها للتعبير عن جود أبناء الشرقية وكرمهم والوقوف بجانب الدولة وقت المحن والأزمات، وظهرت تلك العبارة بقرية كفر الغنيمى مركز منيا القمح عندما صمم مهندس شاب بوابة تعقيم وتطهير لأهالى قريته للمرور منها صباحا ومساء لمواجهة فيروس كورونا القاتل، مع دعوات لا تتوقف له لشعوره الطيب نحوهم"

"قف للتعقيم من أجلك وأجل أسرتك" عند زيارتك لقرية كفر الغنيمى بالشرقية، تجد لافتة كبيرة أمام عينك مدون عليها عبارات" قرية كفر الغنيمى ترحب بكم ومن أجلك وأجل أسرتك قف للتعقيم" وتجد بوابة تعقيم وتطهير يمر منها أهالى القرية صباحا ومساءا، الفكرة نفذها مهندس شاب من أبناء القرية، كنوع من رد الجميل للبلدة التى ولد وعاش على أرضها، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم، وللوقوف بجوار الدولة وعدم إلقاء كل الأمور عليها.

"استغرقت خمسة أيام للتصميم " قال المهندس "محمد مكي" أن الفكرة راودته مع بداية انتشار الفيروس وقيام الأهالى والشباب برش مواد للتعقيم الشوارع والمنازل، فقرر من خلال عمله فى تشكيل المعادن تصميم بوابة تعقيم يضعها بمدخل القرية لتعقيم المواطنين ذاتيا عند المرور منها، وخاصة الذين يذهبون إلى عملهم يوميا.

المهندس الشاب ذات الـ38 عاما، صمم الماكينة فى ثلاثة أيام وأستغرق يومين أخرين للتجربة والتركيب، بتكلفة 17 ألف جنيه من ماله الخاص، الماكينة تقوم بتعقيم ذاتى للأهالى عند الذهاب والعودة للقرية، لما يتوقف العطاء عند الممر المعقم فقط بل تم تصميم ماكينة أخرى لتعقيم السيارات والدراجات البخارية للأهالى صباحا ومساء.

لقيت فكرة المهندس الشاب، ترحيب وتجاوب كبير من أهالى قريته لشعوره الطيب نحوهم، فحرص عمدة القرية" مصطفى سلطان" على تكليف خفير من قوة الخفراء للتواجد عليها بصفة مستمرة، خوفا من عبث الأطفال، كما أسند الأهالى بالقرية لأحد الشباب التواجد بجوارها باستمرار مقابل راتب شهري، وتم وضع المادة المعقمة بخزان مجاور للماكينة فى مكان أمن خوفا من عبث الأطفال،حرص المهندس عند تصميم البوابة، الاستعانة بطبيب أخصائى أمراض متواطنة بجامعة الزقازيق، للأشراف على مادة التعقيم الموضوعة بخزان البوابة، حيث تم وضع مادة قاتلة للفيروسات، مع مراعاة أنها مادة أمنة للعين وللأطفال، حيث يتم التعقيم ذاتيا بالليزر وتطهير المواطنين من الرأس حتى القدم عند المرور من البوابة.

الفكرة لقيت ترحيبا عند أبناء القرى المجاورة لقرية كفر الغنيمي، حيث تسابق الأهالى للاستفادة من خبرات المهندس فى عمله فى تشكيل المعادن ومساعدتهم فى تصميم بوابة تعقيم بقرية كوم حلين، وقرية كفر الصعيدى بالجهود الذاتية للأهالى بالقريتين، فضلا عن عزم المهندس على تصنيع بوابة يضعها أمام مجلس مدينة منيا القمح.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية

المهندس محمد مكى



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية



بوابة التعقيم على مدخل القرية