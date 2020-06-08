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فوائد الخس: أبرزها الوقاية من السرطان وأمراض القلب

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد الخس: أبرزها الوقاية من السرطان وأمراض القلب فوائد الخس
كتبت فاطمة خليل

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فوائد الخس عديدة ولا يمكن حصرها، فهو من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية، وهو مصدر غني بالفيتامينات مثل: أ و ك ويساعد في السيطرة على الالتهاب وتقليل وزن الجسم وتعزيز صحة الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الخس بحسب ما ذكر موقع "style craze".

فوائد الخس عديدة
فوائد الخس 

فوائد الخس
 

فوائد الخس تنبع من محتواه الغني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والمغذيات الأخرى مثل الفيتامينات أ و ك والبوتاسيوم، وتساعد هذه الخضروات الورقية الخضراء على مكافحة الالتهابات والأمراض الأخرى ذات الصلة مثل مرض السكري والسرطان.

فوائد الخس
 

- يحارب الالتهاب

تساعد بعض البروتينات في الخس مثل ليبوكسيجيناز، في السيطرة على الالتهاب، وقد ثبت ذلك في إحدى الدراسات، حيث تم استخدام الخس في الطب الشعبي لتخفيف الالتهاب وهشاشة العظام وقد تساعد الفيتامينات A و E و K في الخس في تقليل الالتهاب.

إنقاص الوزن

الخس هو الغذاء المثالي لفقدان الوزن بسبب قلة السعرات الحرارية به، تحتوي حصة واحدة من الخس على 5 سعرات حرارية فقط علاوة على ذلك، يساعد الخس في سد فجوة المغذيات الدقيقة التي يصعب تحقيقها على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

ويحتوى الخس على 95 ٪ ماء ويوفر 1 جرام من الألياف لكل كوب، الألياف تبقيك ممتلئًا وتشعرك بالشبع، بالإضافة إل كونه منخفض الدهون.

فوائد الخس عديدة وأبرزها الوقاية من السرطان وأمراض القلب
فوائد الخس عديدة وأبرزها الوقاية من السرطان وأمراض القلب

- يعزز صحة الدماغ

يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من تلف الدماغ إلى موت الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى أمراض دماغية شديدة مثل مرض الزهايمر، وتساعد مستخلصات الخس، وفقًا للعديد من الدراسات، على منع موت الخلايا العصبية.

كما أن الخس غني بالنترات الغذائية التي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، وهو جزيء يعزز الوظيفة البطانية للمخ، ويقلل من التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.

- قد يعزز صحة القلب

الخس هو مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يحول الهوموسيستين إلى ميثيونين. يمكن أن يتسبب الهوموسيستين غير المحول في تلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى تراكم اللويحات، مما يؤدي إلى إتلاف القلب.

يعد الخس أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين ج ، مما يقلل من تصلب الشرايين ويساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي الخس أيضًا على البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب.

فوائد الخس عديدة وأبرزها الوقاية من السرطان 3 وأمراض القلب
فوائد الخس 

 

فوائد الخس فى مكافحة السرطان
 

فوائد الخس ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، خاصة في أجزاء من اليابان حيث يتم تناول الخضروات بانتظام.

الخس من الخضروات غير النشوية، ويشير أحد تقارير الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن الخضروات غير النشوية يمكن أن تحمي من عدة أنواع من السرطانات، بما في ذلك سرطانات الفم والحلق.

 


فوائد الخس

فوائد الخس الصحية

فوائد الخس لصحتك

فوايد الخس

فوائد الخس فى الوقاية من السرطان

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