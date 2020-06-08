اليوم السابع
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عضو غرفة تجارية ببورسعيد يتكفل بالأسر المصابة بفيروس كورونا (صور)

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:41 م
عضو غرفة تجارية ببورسعيد يتكفل بالأسر المصابة بفيروس كورونا (صور) اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور حسن غالى عضو الغرفة التجارية للصناعات الغذائية بالمحافظة، لمشاركته الإيجابية ومساهمته الفعالة تجاه أبناء المحافظة، مؤكدا أنه يعد نموذجا يجب على باقى المواطنين وغيرهم أن يفعلوا مثله ممن يستطيعون المساعدة خلال هذه الأزمة.

جاء ذلك بعدما أعلن الدكتور حسن غالى أنه سيقوم بالتكفل بالأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بورسعيد من خلال الدعم المادي الشامل من كافة المواد الغذائية والأدوية ولحين الشفاء التام.

وذلك فى إطار المسؤولية المجتمعية التى تتطلب أن تتضافر الجهود كلها من أجل تخطى هذه المحنة الصعبة التى تمر بالبلاد والعالم كله ومن أجل مساعدة كل الأسر التى تضررت جراء انتشار هذا الفيروس الذى أرعب العالم.

وقال إننا قدمنا أجهزة التعقيم الشامل وأول ممر للتعقيم وتبرعنا شبـ 50 جهاز للتعقيم للمستشفيات والمساجد والمنشآت الحكومية ببورسعيد، بالإضافة إلي عمل 5000 شنطة من المواد الغذائية الفاخرة ومبالغ مالية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وحث الدكتور حسن غالى الرجال الشرفاء على المشاركة الفعالة فى دعم عائلات مصابى فيروس كورونا، داعيا الله أن يحمي شعب بورسعيد الباسل وشعب مصر من أي شر، وأن نعبر معاً لبر الأمان من هذه الأزمة.

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التكفل بالأسر المصابة

 

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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التكفل بالأسر المصابة

 

 


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