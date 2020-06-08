ضبط 70 شخصا اخترقوا حظر التجوال بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 70 شخصا اخترقوا حظر التجول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكن العميد اسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالأمس والمقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث القسم من ضبطهم ليتم تحرير محاضر لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمنى لـ"اليوم السابع"، أنه تم اخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن بعض قرى المدينة والشوارع تلاحظ فيها التزام كامل، باستثناء بعض الحالات الفردية التى لم تلتزم بقرارات الحظر، الذى يبدأ من الساعة 8 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات. وأكد ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع المستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.