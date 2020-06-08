ضبط قضايا كسب غير مشروع وتحويلات مالية بقيمة 27 مليون جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير مشروع" متهم فيها (9) أشخاص.. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (88 ألف دولار أمريكى – 822,500 ألف جنيه مصرى) تم ضبطها نقدياً ، و(110 آلاف دولار أمريكى –24 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً، وغسل أموال قدرت قيمتها بحوالى (3 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.