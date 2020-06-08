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صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:00 م
صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يؤكد: صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. عجز الميزان التجارى يتراجع ب 3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر.. التجارة الخارجية تستكمل نجاحاتها الممتدة من 2016.. وارتفاع مؤشرات دعم السوق المحلية والنمو.. خطة الإصلاح الاقتصادى تواصل النجاح المباشر.. 5 مجموعات سلعية تتصدر القائمة منها الوقود المعدنى ب 1.8 مليار والمعادن الثمينة ب 793 مليون دولار.
 
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ـ المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يؤكد: صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. عجز الميزان التجارى يتراجع ب 3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر.. التجارة الخارجية تستكمل نجاحاتها الممتدة من 2016.. وارتفاع مؤشرات دعم السوق المحلية والنمو.. خطة الإصلاح الاقتصادى تواصل النجاح المباشر.. 5 مجموعات سلعية تتصدر القائمة منها الوقود المعدنى ب 1.8 مليار والمعادن الثمينة ب 793 مليون دولار

 
ـ تكليف رئاسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت.. ويؤكد: لدينا أفكار عديدة لمنع التزاحم والاختلاط بين الطلاب
 

ـ هدوء حذر فى ليبيا.. الأمم المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتفعيل «إعلان القاهرة»

 
ـ معيط: نجحنا ألا يشعر المواطن بنقص فى أى سلعة.. الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال 3 أشهر بسبب كورونا
 

ـ لجان الثانوية جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب.. مديريات التعليم تنتهى من تجهيز مقرات الثانوية والدبلومات.. ومنع دخول الطلاب دون كمامات

 
ـ السجن المشدد ل 34 متهماً فى اقتحام قسم التبين.. رئيس المحكمة: المتهمون لوثوا أرض مصر بدماء الفتنة
 

ـ عبد العال: الفواتير مُرعبة.. مجلس النواب يُناشد المستشفيات الخاصة بالتعامل مع «كورونا» بحس وطنى

 
اليوم السابع
 

كورونا

الصادرات المصرية

مجلس النواب

التعليم

المالية

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