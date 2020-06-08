اليوم السابع
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صرف 55% من مقررات الدعم لشهر يونيه و 15.9 مليون رغيف حتى الآن

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:43 ص
صرف 55% من مقررات الدعم لشهر يونيه و 15.9 مليون رغيف حتى الآن صرف الخبز المدعم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً بصرف سلع تموينية بمبلغ 23.7 مليون جنيه بنسبة 55% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني محافظة الأقصر عن شهر يونيو، وتم صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو من المنافذ التموينية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف 15.9 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية، وصرف 1122 طن دقيق بلدي بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم من مستودعات الدقيق، وذلك دون زحام أو أي معوقات ووسط توفر جميع السلع التموينية والخبز للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، مع توفر جميع المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية.

وأهاب الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، كافة المواطنين وحرصاً علي سلامتهم وسلامة أسرهم بمنع التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر فيما يخص الحصول علي إحتياجاتهم من السلع الغذائية والخبز والسلع التموينية والخضر والفاكهة من الأسواق، وذلك بإرتداء الكمامة والحرص علي التباعد الإجتماعي والحد من التزاحم، وخاصة مع توفر جميع المواد الغذائية والإستهلاكية والمواد البترولية وخلافه، وتوفر مخزون إستراتيجي آمن من تلك السلع بفروع الشركة المصرية، وكافة المتاجر والمحلات وبالأسعار المناسبة للجميع حفاظاً علي سلامة كافة المواطنين.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن جميع محلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحطات الوقود وبدالي التموين والمجمعات الإستهلاكية خارج نطاق قرار الحظر، ومتاحة للجميع علي مدار اليوم بخلاف خدمة توصيل الطلبات للمنازل "الديلفري"، مع إتخاذ كافة إجراءات الوقاية الصحية طبقاً لإرشادات وزارة الصحة.

 


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