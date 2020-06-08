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صحة الأقصر تعلن شروط التبرع بالبلازما وتناشد المتعافين التواصل مع بنك الدم

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:50 م
صحة الأقصر تعلن شروط التبرع بالبلازما وتناشد المتعافين التواصل مع بنك الدم صحة الأقصر تعلن شروط التبرع ببلازما الدم وتناشد المتعافين التواصل مع بنك الدم
الأقصر – أحمد مرعى

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وجهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، نداء لكافة المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، بضرورة التوجه لمقر بنك الدم الإقليمى، للتبرع بالدم للمساهمة فى توفير بلازما الدم مع وصول الجهاز للبنك، وذلك لتوفيره لمستشفيات العزل للمساهمة فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت المديرية عن شروط التبرع ببلازما الدم، والتى تشمل (أن يأتى المتبرع لتقديم التبرع ببلازما الدم بعد 15 لـ28 يوم من آخر عينة سلبية – أن يكون قد تلقى العلاج داخل مستشفيات العزل وليس بالحجر المنزلى)، وناشدت المديرية المواطنين المتعافين من كورونا بضرورة المبادرة بالتبرع ببلازما الدم الخاصة بهم، من خلال بنك الدم الإقليمى عبر التواصل بالأرقام التالية:- (01008567183 – 01004579996).

وفى نفس السياق أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد عبد النعيم مدير البنك، أنه تم البدء فى الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف التنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد الذي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا، مضيفاً أنه كان هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعت إدارة البنك على إستكمال التواصل مع كل متعافي يصلح للتبرع، حيث ناشد البنك أي مواطن متعافي خارج من مستشفيات العزل ضرورة التواصل مع مسئولى البنك للتبرع.

وكان قد أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر  أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر.

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