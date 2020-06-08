رويترز: نصف حالات إصابات كورونا بسنغافورة عديمة الأعراض

كتبت هند عادل

كشف الرئيس المشارك لقوة مكافحة الفيروسات الحكومية في سنغافورة أن نصف حالات الفيروس التاجي كورونا المكتشفة حديثا في سنغافورة لا تظهر عليها أعراض مما يعزز قرار الدولة لتخفيف قيود الإغلاق تدريجيا، وذلك وفقا لتقرير لوكاله"رويترز".

يوجد في سنغافورة واحدة من أعلى حالات الإصابة في آسيا ، مع أكثر من 38ألف حالة ، بسبب الفاشيات الجماعية وإعادة فتح المدارس وبعض الشركات الأسبوع الماضي بعد إغلاق دام شهرين تقريبا.

قال لورانس وونج: "بناءً على تجربتنا ، في كل حالة أعراض ، سيكون لديك حالة واحدة على الأقل بدون أعراض:، مضيفًا أن الاكتشاف تم في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف سنغافورة للاختبار.

ولم يكشف وونج عن عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض في سنغافورة ، والتي سجلت 6294 إصابة بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين ، وكانت الغالبية العظمى من العمال المهاجرين.

وأوضح الخبراء إن العدوى بدون أعراض شائعة ، مما يشكل تحديًا كبيرًا في السيطرة على المرض، وأضاف قال وونج إنه في حين أن الحالات التي لا تظهر فيها الأعراض لديها فرص أقل لنشر الفيروس لأنها لا تسعل أو تعطس ، كانت هناك حالات انتقال دون أعراض في سنغافورة ، خاصة بين المرضى الذين يعيشون في أماكن قريبة.

وقال إن اكتشاف مستوى الناقلين بدون أعراض دفع خطط الحكومة إلى الرفع التدريجي للحواجز التي تتطلب من العديد من الناس الاستمرار في العمل من المنزل والاختلاط اجتماعيًا فقط مع عائلاتهم.