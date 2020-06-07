اليوم السابع
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مجلة "لانسيت" تكشف عن أعراض يمكنك ملاحظتها بالمنزل تؤكد إصابتك بكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 07:07 م
مجلة "لانسيت" تكشف عن أعراض يمكنك ملاحظتها بالمنزل تؤكد إصابتك بكورونا الشم والتذوق وعلاقتم بكورونا
كتبت إيناس البنا

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تحاول سلطات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم احتواء انتشار الفيروس التاجي كورونا 2 (SARS-CoV-2) عن طريق التوعية العامة وتتبع الاتصال لتحديد معدل الانتشار، وأيضا من خلال تحديد وعزل الأفراد المعرضين لخطر الإصابة الإيجابي.، ووفقا لمجلة " لانست " الطبية، لا يزال الاختبار المنتظم للمسحة الجماعية غير كافى لتحديد إصابات فيروس كورونا، لتقليل عدد الأشخاص المصابين بالعدوى في المجتمع ، وأهمية تحديد الأعراض التي يمكن التعرف عليها.
 
وباستخدام بيانات الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا من 18 401 مستخدمًا لتطبيق COVID Symptom Study ، الذين خضعوا لاختبار SARS-CoV-2 رسمي (اختبار 7104 إيجابي ، 11297 اختبار سلبي) ، أبلغ سابقًا أن فقدان الرائحة والطعم مؤشران على وجود  COVID-19 بالإضافة إلى أكثر الأعراض المعروفة مثل درجة حرارة عالية وسعال جديد ومستمر.
مجلة لانست الطبيبة
مجلة لانست الطبيبة
 
وكان فقدان الرائحة والطعم أعلى بـ 3 أضعاف لدى الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب بنسبة 65%عن تلك التي كانت اختبارتهم سلبية، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشم والذوق يجب أن يعزلوا أنفسهم.
 
ففي أبريل 2020 ، أضافت منظمة الصحة العالمية ، إلى جانب العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ، فقدان الرائحة والطعم كواحد من أعراض COVID-19 الرئيسية ، في حين أضافتها حكومة المملكة المتحدة إلى قائمة أعراضها في 18 مايو 2020.
 
واعتبارًا من 19 مايو 2020 ، من بين أكثر من 3 ملايين مستخدم في المملكة المتحدة لتطبيق دراسة أعراض COVID ، تم اختبار 4 76260 شخصًا للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أشار 71 ٪ من الأشخاص  لديهم نتائج إيجابية إلى الحمى أو السعال ، مما يشير إلى أن عزل وفحص الأشخاص الذين يبلغون عن الحمى أو السعال فقط .
 
 
ومع خروج البلدان ببطء من إجراءات الإغلاق ، من الضروري أن يتم تتبع الأفراد المصابين بشكل صحيح، ويعتقد أطباء الجريدة الطبية أن  إضافة فقدان الرائحة والطعم إلى قائمة أعراض COVID-19 ذات قيمة كبيرة لأنها ستساعد في تتبع ما يقرب من 16 ٪ من الحالات.

أعراض كورونا

فقدان الشم والتذوق

الحمى

العسال

أعراض منزلية لكورونا

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