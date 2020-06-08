اليوم السابع
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روسيا: إجراء أكثر من 13 مليون اختبار للكشف عن كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:28 ص
روسيا: إجراء أكثر من 13 مليون اختبار للكشف عن كورونا مصابى كورونا فى روسيا
أ ش أ

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أعلنت هيئة حماية المستهلك فى روسيا، عن إجراء أكثر من 13 مليون اختبار فى البلاد، للكشف عن الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد.
 
وذكر المكتب الصحفى للهيئة الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 13 مليون فحص للكشف عن فيروس " كورونا" فى عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء وحتى الآن، مضيفا إجراء 294 ألف اختبار خلال اليوم الماضى فقط.
 
يُذكر أن، رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت فى وقت سابق أن إجراء اختبارات الفيروس التاجى بشكل دائم ليست ضرورية، ولكن البرلمانى الروسى بمجلس الدوما ، الطبيب النفسي، بوريس مينديليفيتش أكد فى تصريحات صحفية على ضرورة إجراء هذه الاختبارات على نطاق واسع فى روسيا.
 

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الروسيه

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