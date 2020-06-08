رئيس مدينة إسنا: مواصلة التطهير بالقرى ورفع 50 طن مخلفات وقمامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات الرش والتعقيم بالمنشآت والمبانى والشوارع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه بقرية النمسا وقرية الدير تواصلت مجهودات مركز ومدينة إسنا بأعمال الرش وتعقيم بالتنسيق مع الشباب، موجهاً الشكر لأهل الخير لتبرعهم بالكلور لمكافحة العدوى وخدمة أهالى المدينة، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا وقرية الدير، بأعمال رش وتعقيم عدد من الشوارع والاماكن العامة بالتنسيق مع مبارة شباب إسنا، حيث أن أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى نفس السياق، قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة نظافة وإشغالات بشوارع إسنا من أبرزها منطقة المحكمة وعملية المياه وبجوار وحدة الشئون الاجتماعية وطريق الخور، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة، حيث أسفرت الحملة عن رفع أكثر من 50 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وأسفل البلدورات ورش الشوارع، بجانب تفريغ حاويات النظافة.

وشدد محمد سيد سليمان على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، مؤكدا بأن الحملة لاقت إستحسان المواطنين، ومن جانب آخر وجه سليمان برش وتطهير الحاويات وأيضا استكمال رش وتطهير شوارع اسنا والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



رئيس مدينة إسنا يعلن مواصلة التطهير بالقرى



رئيس مدينة إسنا يعلن مواصلة التطهير بالقرى