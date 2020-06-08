اليوم السابع
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رئيسة مجلس النواب والديمقراطيون يركعون لمدة 8 دقائق تكريما لجورج فلويد

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:54 م
رئيسة مجلس النواب والديمقراطيون يركعون لمدة 8 دقائق تكريما لجورج فلويد الديمقراطيون يركعون
كتبت رباب فتحى

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وقف المشرعون الديمقراطيون لحظة صمت فى الكابيتول هيل أو الكونجرس تكريما لجورج فلويد وركعوا في قاعة التحرر لمدة ثماني دقائق و46 ثانية وهو الوقت الذى ظل فيه ضابط الشرطة الأبيض واضعا ركبته على عنق فلويد، مما أدى إلى وفاته فى نهاية المطاف، وذلك قبل دقائق من خروجهم للكشف عن مشروع قانون يهدف إلى قمع وحشية الشرطة.

وتحدثت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، عن الوقت الذى جلس فيه المشرعون تكريما لجورج فلويد وقالت: "سيشهد أعضاؤها أنها فترة طويلة جدًا". وقالت إن استشهاد جورج فلويد أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي ألهمت الآن هذا التشريع.

وقالت بيلوسي: "إن لحظة الكرب الوطني هذه تتحول إلى حركة عمل وطني". وأضافت بعد قراءة أسماء بعض الأشخاص الذين قُتلوا في حجز الشرطة: "لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التغيير الهيكلي التحويلي".

وأشاد السيناتور كوري بوكير بتفاصيل قانون العدالة في عمل الشرطة ، الذي قال إنه سيساعد على محاسبة ضباط الشرطة.

وقال بوكير، وهو أميركي من أصل أفريقي: "إن التعاطف وكلمات التكريم لمن ماتوا وعانوا ضرورية، لكنها ليست كافية.. يجب أن نغير قوانين وأنظمة المساءلة".

وأضاف السيناتور كامالا هاريس، الديمقراطية الأمريكية الأفريقية الوحيدة الأخرى في مجلس الشيوخ: "نحن هنا لأن الأمريكيين السود يريدون التوقف عن التعرض للقتل".

وأكدت هاريس أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق العدالة العرقية، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الموافقة على مشروع قانون ضد الإعدام خارج نطاق القانون الأسبوع الماضي بعد أن حظر الجمهوري راند بول إقراره.


العنصرية

جورج فلويد

نانسى بيلوسى

احتجاجات امريكا

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