رئيسة مجلس النواب والديمقراطيون يركعون لمدة 8 دقائق تكريما لجورج فلويد

وقف المشرعون الديمقراطيون لحظة صمت فى الكابيتول هيل أو الكونجرس تكريما لجورج فلويد وركعوا في قاعة التحرر لمدة ثماني دقائق و46 ثانية وهو الوقت الذى ظل فيه ضابط الشرطة الأبيض واضعا ركبته على عنق فلويد، مما أدى إلى وفاته فى نهاية المطاف، وذلك قبل دقائق من خروجهم للكشف عن مشروع قانون يهدف إلى قمع وحشية الشرطة.

