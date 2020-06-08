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جرائم بيت المقدس.. 3 معلومات عن الأسلحة المضبوطة بمسكن المتهم السادس بأمر الإحالة

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:28 ص
جرائم بيت المقدس.. 3 معلومات عن الأسلحة المضبوطة بمسكن المتهم السادس بأمر الإحالة المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية ف لمحاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وجاء فى الحيثيات أقوال الشاهد 217 بقائمة أدلة الثبوت، وتحدث عن الأسلحة التى ضبطت بمسكن المتهم السادس بتاريخ 26 يونيو 2014، ومنها ..

1 ـ مسدس حلوان عيار 9 مم وخزينته بها 6 طلقات من ذات العيار.

2 ـ قنبلة دفاعية (F1) ، وعبوة متفجرة حوت مفجر كهربائي ومادة تشبه (TNT) ورلمان بلي مزودة بمفتاح أمان ومفتاح تسليح.

3 ـ سلاح أبيض مطواة قرن غزال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

الشهيد مبروك

اخبار مصريه

اخبار الحواث

اخبار عاجله

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