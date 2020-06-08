جامعة حلوان تكشف إجراءات امتحان الطلاب الوافدين بالدراسات العليا فى ظل كورونا

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بالجامعة بعد قرار تعليق الدراسة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومعظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور احمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المقترحة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسات العليا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد يمكن تحديدها فيما يلي:

1- فيما يتعلق بامتحانات الدراسات العليا: بالنسبة للطلاب الوافدين المتواجدين علي أرض مصر يتم عقد الامتحانات لهم بعد انتهاء تعليق الدراسة وفقا للجداول الزمنية التي ستعلنها الكليات .

2- بالنسبة للطلاب الوافدون المتواجدون خارج جمهورية مصر العربية حاليا يتم تأجيل عقد امتحاناتهم وتعقد حين تمكنهم من العودة الي مصر وفقا للظروف وبعد التاكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر ، علي الا تحتسب هذة الفترة من التوقف ضمن المدد المحددة لاتمام الدرجة العلمية .

3- بخصوص امتحانات المواد التكميلية: يتم تأجيل الاختبارات ويعقد امتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة عند التحقق من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا الجوازات السفر.

4- وبخصوص شرط الحصول علي شهادة اجادة للغة الاجنبية ، يتم اعتبارة شرط لمنح الدرجه بدلا من كونه شرط لتشكيل لجنه الحكم والمناقشة .

5- وعن الرسوم الدراسية : سيتم إسقاط المدة ما بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية وموعد دخوله الاختبار الفعلي ، من الرسوم الدراسية .

6- في حالة حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير وفي الدكتوراه ولم يناقش في خلال المدة المحددة نتيجة وجودة خارج البلاد لا يطالب بسداد اى رسوم اضافية.