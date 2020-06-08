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تعافى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق من فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:56 م
تعافى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق من فيروس كورونا المستجد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق
قنا- وائل محمد

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أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، عن خروج الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق من مستشفى العزل بإسنا بعد تماثله للشفاء عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت نتائج التحليل سلبية العينات الخاصه به.

 وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة  لـ "اليوم السابع" نقدم التهنئة للدكتور محمود خضاري على الشفاء وعودته إلى منزله وأسرته بسلامة الله، ونقدم له العزاء فى وفاة والده بفيروس كورونا.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للفريق الطبي بمستشفى العزل بإسنا على الدور الذي قاموا به فى علاج نائب رئيس الجامعة السابق، وعلى كافة الجهود التي قدمها المستشفى في خدمة مصابي فيروس كورونا.

 

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدوله الجبارة في مكافحة الجائحة والإجراءات الاحترازية التي تتم في هذا الصدد.


فيروس كورونا المستجد

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق

جامعة جنوب الوادي

محافظة قنا

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