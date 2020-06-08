ترامب يستنكر تحركات الديمقراطيين لتفكيك الشرطة: أريد القانون والنظام

ريهام عبد الله

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحركات ما وصفهم بـ"الديمقراطيون الراديكاليون"، لتفكيك جهاز الشرطة، قائلا:" هذا العام شهد أقل رقم مسجل للجرائم فى تاريخ بلدنا"، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شهد هذا العام أقل عدد مسجل من الجرائم في تاريخ بلدنا، والآن يريد الديمقراطيون الراديكاليون اليساريون تفكيك الشرطة والتخلي عنها، آسف، أنا أريد القانون والنظام!".



ترامب

وفى سياق متصل استنكر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحركات مجلس مدينة مينابوليس لتفكيك قسم الشرطة فى المدينة، ورفض صمت جو بايدن، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن تفاخر رؤساء بلديات الديمقراطيين فى نيويورك ولوس أنجلوس بقطع الإمدادات عن أقسام الشرطة.

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر تويتر:"تذكر، ليس الأمر فقط أن يتحرك مجلس مدينة مينيابوليس اليساري لإلغاء قسم الشرطة الخاص بهم، فإن رؤساء البلديات دى بلاسيو، في مدينة نيويورك وجارسيتي في لوس أنجلوس يتفاخرون بشأن قطع التمويل إلى أقسام الشرطة في مدنهم، وجو بايدن يرفض إدانة أي منهم".

فيما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نتيجة تقديرات استطلاع CNN، بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد الكافي من أصوات المندوبين ليأمن ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الساعي لفترة ولاية ثانية، واتهم ترامب CNN بالتزييف في رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "استطلاعات CNN مزيفة مثل تقاريرها. نفس الأرقام ، والأسوأ من ذلك ، ضد هيلاري. سوف يدمر الديمقراطيون أمريكا".