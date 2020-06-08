بلاغات ضد أحد الأشخاص لسرقته صور الفتيات ووضعها بأوضاع مخلة فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تقدم عدد من المواطنين بمدينة المنصورة ببلاغات إلى مباحث الإنترنت، بسبب قيام أحد الأشخاص بإنشاء جروب على برنامج التليجرام، يحمل اسم المنصورة، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات إلى مباحث الإنترنت بقيام أحد الأشخاص بسرقة الصور الشخصية لعدد من الفتيات من على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام، ووضعها فى أحد الجروبات التى تحمل اسم المنصورة، والتى تحمل أيضا مشاهد مخلة بالآداب، لكى يوحى بأن جميع الموجودين على الجروب والبرنامج أصحاب سمعة سيئة.

وبعد أن تداول عدد كبير من المستخدمين لذلك الجروب، وشاهدوا المحتوى الخاصة به، قاموا بالإبلاغ عن محتواه.

ومن ناحية أخرى بدأت مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، متابعة وتعقب الجروب لمعرفة القائم عليه، وتحديده من أجل تقديمه للمحاكمة والمسألة القانونية، وتم تحرير عدة محاضر بهذا الشأن، استعدادا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى تلك الواقعة.